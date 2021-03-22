Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі Барселони на матч чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдад, ставши рекордсменом клубу. Відзначившись дублем в цьому матчі, йому вдалося обійти Кріштіану Роналду

Матч проти Реал Сосьєдада у неділю, 21 березня, став рекордним для Мессі та Барселони. Це був 768 матч аргентинця за команду. І за цим показником він вийшов на перше місце, обійшовши легенду клубу Хаві, в якого 767 матчів за Барселону.

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Окрім того Мессі вийшов на сьоме місце за кількістю матчів в чемпіонаті Іспанії. В його активі 511 ігор. Стільки ж у Рауля Гарсії з Атлетіка. А позаду залишився колишній голкіпер мадридського Реалу Ікер Касільяс.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів у Прімері (жирним виділені гравці, які досі виступають):

1. Андоні Субісаррета (грав за Атлетик, Барселону та Валенсію) – 622 матчі

2. Хоакін (Бетіс, грав за Валенсію та Малагу) – 572

3. Рауль Гонсалес (грав за Реал) – 550

4. Еусебіо Сакрістан (грав за Вальядолід, Атлетіко, Барселону та Сельту) – 543

5. Франсіско Буйо (грав за Реал, Севілью, Депортіво та Мальорку) – 542.

6. Мануель Санчіс (грав за Реал) – 523

7-8. Ліонель Мессі (грає за Барселону), Рауль Гарсія (Атлетік, грав за Атлетіко та Осасуну) – 511

9. Ікер Касільяс (грав за Реал) – 510.

Варто відзначити, що в цьому матчі Мессі відзначився дублем, а також віддав одну результативну передачу. Саме ці два голи дозволили Мессі обійти Роналду в гольовій гонці без врахування голів, забитих з пенальті. Для Мессі ці голи стали 636-им та 637-им без пенальті. Загалом аргентинець забив 734 голи, з яких 97 – якраз з 11-метрової позначки.

У Роналду ж 635 голів, якщо не враховувати пенальті. Португалець частіше пробивав зі стандарту – 135 голів з позначки. А загалом він забив 770 голів.