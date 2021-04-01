Захисник Серхіо Рамос отримав ушкодження у розташуванні збірної Іспанії. І тепер під загрозою його участь у матчах Реала проти Барселони в чемпіонаті та Ліверпуля в Лізі чемпіонів.

Серхіо Рамос зіграв за збірну Іспанії трохи більше 5 хвилин у матчі проти Косово, вийшовши на заміну наприкінці гри. Ця гра відбулася 31 березня.

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А вже 1 квітня на сайті Реалу з'явилася офіційна інформація щодо травми капітана. Медичне обстеження показало травму литкового м'яза лівої ноги.

Скільки часу може пропустити захисник через це ушкодження – не повідомляється. Але відновлення може зайняти до одного місяця.

Якщо найгірші прогнози таки підтвердяться, то Реал втратить свого капітана на ключові матчі у квітні. Адже 6 квітня "вершкові" зіграють проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів, 10 квітня приймуть Барселону в чемпіонаті, а на 14 квітня запланований матч-відповідь проти Ліверпуля на виїзді.

Окрім того, команда проведе ще чотири матчі чемпіонату Іспанії.

Це не перша травма Рамоса у 2021 році. Він пропустив 10 матчів Реалу через ушкодження, пропустивши півтора місяця з кінця січня до березня.