Футболіст мадридського Реала Карім Бензема може загриміти за ґрати. Йому загрожує 5 років ув'язнення у справі про шантаж.

Суд у справі Каріма Бензема відбудеться з 20 до 22 жовтня у Версалі.

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За даними видання, футболісту загрожує від 75 тисяч євро штрафу до п'яти років ув'язнення.

У чому звинувачують Каріма Бензема

Слідчі звинуватили Бензема у причетності до шантажування тодішнього партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена. Наприкінці 2015 року злочинці погрожували опублікувати відео інтимного характеру за участі Вальбуена. І Бензема нібито виступав посередником між шантажистами та футболістом, а також схиляв його до думки про необхідність заплатити цю суму.

Під час розгляду цієї справи Бензема навіть добу провів під арештом у Версалі.

Коли про це стало відомо, у збірній Франції виник скандал. Після цього головний наставник "галльських півнів" Дідьє Дешам не викликає Бензема до складу головної команди. Відтак у 2018 році французи стали чемпіонами світу без Бензема. Хоча тоді форвард здобув чергову перемогу з Реалом в Лізі чемпіонів, обігравши в Києві Ліверпуль. Саме Бензема забив перший гол в матчі після помилки голкіпера Ліверпуля.

У цьому сезоні 33-річний нападник і надалі демонструє чудовий гольовий хист. Він забив вісім голів у шести останніх матчах за Реал, коли виходив на поле. Загалом у 24 матчах чемпіонату він відзначився 17 разів. Ще п'ять разів він забив у шести матчах Ліги чемпіонів.