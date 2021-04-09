Спочатку цей важливий матч довірили обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з досвіченим Матео Лаосом. Але він через ушкодження не зможе судити цю гру.

Варте уваги Лунін потрапив у незвичну символічну збірну футболістів Реала

Матео Лаос судив матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Баварія приймала ПСЖ. Матч закінчився перемогою французької команди. А арбітр в цій грі отримав м'язове ушкодження.

Замість нього головним суддею "Ель Класіко" буде Хесус Хіль Мансано. Це його не перше призначення на матч між Реалом та Барселоною. Він обслуговував матч між командами 25 жовтня 2014 року. Тоді Реал переміг 3:1. Барселона першою відкрила рахунок на 4-й хвилині – відзначився Неймар. Однак Роналду з пенальті зрівняв рахунок ще у першому таймі. А в другій 45-хвилинці Пепе та Бензема принесли перемогу "вершковим".