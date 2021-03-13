У п'ятницю, 12 березня, Аталанта приймала Спецію у рамках 27 туру Серії А. Господарі без труднощів здобули три очки.

Аталанта – Спеція 3:1

Голи: Палашич, 53, 73, Муріель, 55 – Пікколі, 81

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Українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко розпочали матч з лавки для запасних. Перший тайм вийшов "сухим" на голи.

Першого результативного удару довелось чекати аж 53 хвилини. Палашич отримав передачу у воротарському майданчику суперника, мав час подумати та пробив у кут воріт – 1:0.

Вже через дві хвилини Муріель збільшив перевагу. Він отримав скидання від партнера по команді та з меж штрафного легко майстерним ударом пробив у верхній кут володінь Спеції – 2:0.

Вихід Маліновського та розгром Спеції

Вже у середині тайму Аталанті вдалось довести рахунок до розгромного. До цього на полі вже з'явився Руслан Маліновський, але участі у гольовій атаці українець не брав.

Муріель отримав класну розрізну передачу з глибини від Сапати та без роздумів пробив повз голкіпера – 3:0.

Вже через вісім хвилин гостям таки вдалось дещо скоротити рахунок. Естевес відгукнувся на передачу з флангу та вже у падінні скерував м'яч на Пікколі, який вже розстріляв володіння Аталанти – 3:1.

У підсумку – 3:1 Аталанта впевнено переграла Спецію. Після звитяги команда Маліновського та Коваленка впритул наблизилась до третього Ювентуса. Тепер в обох клубів по 52 очки. Спеція йде 16-ю, у її активі 26 пунктів.

Аталанта – Спеція відеоогляд