В американському Індіан-Веллсі триває хардовий турнір серії WTA 1000. У матчі третього кола (1/16 фіналу) українка Леся Цуренко повинна була зіграти проти тенісистки з Білорусі Аріни Сабаленка.
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Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруски
Проте українська тенісистка прийняла рішення не виходити на матч проти представниці країни-агресорки. Організатори повідомили про відмову Цуренко за кілька хвилин до початку зустрічі.
За інформацією ЗМІ, офіційна версія відмови: "з особистих причин". Леся Цуренко наразі не прокоментувала своє рішення не виходити на матч проти білоруски.
Зазначимо, що раніше Цуренко заявляла про готовність підтримати бойкот російських та білоруських спортсменів.
На турнірі в Індіан-Веллсі Цуренко стартувала з кваліфікації та виграла чотири матчі. 33-річна тенісистка вперше з 2019 року дійшла до третього кола на цих кортах.
У 2023 році Леся Цуренко вже 4 рази знімалася з матчу (вперше перед грою) та 7 разів з квітня 2022 року.