Колишня перша ракетка України ще раніше анонсувала термін повернення до WTA-туру. Начебто вже у квітні 2023 року фанати побачать Еліну Світоліну на змаганнях.

До теми Суперницям приготуватись: Світоліна анонсувала дату повернення у WTA Tour після вагітності

Новий виклик для українки

Наразі українка готується до свого повернення. Стало відомо, хто буде новим тренером бронзової призерки Олімпіади-2020 у Токіо. Світоліна буде працювати під керівництвом колишнього тенісиста Рамона Слейтера.

Що відомо про нового тренера Еліни Світоліної

Колишній тренер нідерландської тенісистки Кікі Бертенс, яку привів до 4-ї сходинки світового рейтингу WTA, та Таллона Грікспора.

Сам Рамон Слейтер є колишнім тенісистом, який 4 рази виходив у фінал турнірів ATP, був 46-ю ракеткою світу.

Відзначають, що Світоліна під його керівництвом працювала декілька тижнів у Швейцарії, де посилено готувалась до свого першого турніру після річної перерви.

Нагадаємо, що у травні 2022 року тенісне подружжя Світоліної та Гаеля Монфіса повідомила про вагітність Еліни. А вже 15 жовтня українка народила донечку, якій дали ім'я Скай. Свій останній матч наша тенісистка провела ще у березні 2022 року.

Вже на початку квітня Еліна має взяти участь на змаганнях в американському Чарльстоні. Новий тренер українки прокоментував підготовку Світоліної до першого матчу.

Вона дуже зосереджена і хоче повернутися сильною. Звичайно, їй буде важко як фізично, так і психологічно. Якщо Еліна та Гаель гратимуть разом на турнірі Grand Slam, з ними буде няня або, можливо, хтось із їхніх батьків, щоб доглянути дітей, але іноді вона їздитиме на турнір і без дочки. Як вона відреагує на це, наперед неможливо передбачити,

– розповів Слейтер.

Раніше українська тенісистка працювала з британцем Ендрю Беттлсом.