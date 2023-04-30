Це неприпустимо, – Білодід обурилася допуском до ЧС з дзюдо представників армії Росії

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) під виглядом нейтральних спортсменів повернула до змагань військовослужбовців армії РФ. Ганебне рішення прокоментувала бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Дар'я Білодід.

7 травня в Катарі стартує чемпіонат світу з дзюдо. Прикриваючись ганебними рекомендаціями МОК, Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з країн-агресорів брати участь у змаганнях під виглядом нейтральних атлетів.

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Білодід: Спортсмени Росії не можуть брати участь у змаганнях

Не секрет, що більшість спортсменів у Росії є діючими військовослужбовцями. Тож не дивно, що до заявки на ЧС-2023 з дзюдо потрапили одразу 7 представників ЦСКА. Така нахабність росіян обурила дворазову чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпійських ігор 2020 Дар'ю Білодід. Адже наявність військовослужбовців РФ суперечить умовам допуску представників країни-агресора, які прийняв МОК.

Гнівний пост із засудженням дій IJF українська дзюдоїстка опублікувала у своєму Instagram.

"Через тиждень розпочинається чемпіонат світу в Катарі, на який українська збірна готувалася і планувала їхати. Але в останній день реєстрації на змагання на міжнародному сайті в заявках з'являються представники росії – країни-терориста.

Але найцікавіше не це. Нещодавно Міжнародний Олімпійський комітет надав рекомендації міжнародним спортивним федераціям, і там було чітко написано, які спортсмени росії не можуть брати участь у змаганнях, а саме атлети, які перебувають на контракті у збройних силах і МЗС росії або білорусі. Але ж саме всі ті люди, які виступатимуть на чемпіонаті світу – військовослужбовці. Ось так нонсенс, чи не так?

Я вважаю, що допускати на міжнародні змагання військовослужбовців країни терориста, які кожного дня вбивають українців, це неприпустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько", – написала Білодід.

Зазначимо, що через допуск росіян та білорусів збірна України ризикує пропустити чемпіонат світу. У квітні Міністерства молоді та спорту видало наказ, який забороняє українським спортсменам змагатися на турнірах за участю росіян та білорусів.