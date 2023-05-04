Михайло Мудрик, який виступив у гру на71-й хвилині, відчув на собі сповна уболівальників Арсенала. Хтось із них намагався засліпити лівого вінгера Челсі під час виконання штрафного удару. Також декілька разів зелений лазер засліплював обличчя Мудрика по ходу другого тайму.

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Неналежна поведінка фанатів Арсенала

Також під час матчу фанати Арсенала вигукували у бік українця: "Тобі треба було переходити до нас" та освистували кожну зустріч Михайла із м'ячем. Ось так "гостинно" трибуни "Емірейтс" зустріли українського футболіста, який міг стати "каноніром", але обрав шлях "аристократа".

Після поєдинку стало відомо, що місцева поліція затримала чотирьох фанатів, які порушували порядок. Одним із таких був той, хто якраз сліпив Мудрика лазерною указкою. Наразі усі порушники були взяті під варту.

Колишній футболіст Арсенала Іан Райт прокоментував епізод із лазером, яким світили в обличчя Мудрика. Він розкритикував таку негідну поведінку уболівальників "канонірів" та відзначив гру українця.

Світити на Мудрика лазером – це так дріб'язково та тупо. Мені просто дуже шкода бачити, що фанати «Арсеналу» роблять такі речі, я не маю слів, коли таке відбувається. Коли ти дивишся на те, як Мудрик отримує м'яч і починає рухатися, то розумієш, що цей хлопець багато зробить у руках правильного тренера,

– заявив Райт.

Цікаво. Іан Райт сім своїх футбольних років віддав Арсеналу (виступав із 1991-го по 1998-й роки). Нападник провів за лондонський клуб найбільше матчів у своїй кар'єрі – 264 поєдинки, у яких відзначився 156 голами та 12 результативними передачами.