Вже до 34-ї хвилини рахунок у матчі був 3:0 на користь Арсенала. Дубль Мартіна Едегора та гол Гарбіела Жезуса довели рахунок до розгромного. Михайло Мудрик спостерігав за розгромом із лави запасних Челсі.

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Українець з'явився на полі на 71-й хвилині замість Енцо Фернандеса. Мудрику довелось грати під шаленим тиском трибун "Емірейтс", які освистували кожну зустріч Михайла з м'ячем.

Також фанати Арсенала використовували нахабні методи. Хто із уболівальників намагався засліпити українського легіонера Челсі під час виконання штрафного та у ще декількох моментах під час другого тайму. Михайло після поєдинку спокійно відреагував на таку поведінку фанатів "канонірів".

Такі вчинки уболівальників Арсенала викликані тим, що Мудрик повинен був перейти у їх улюблений клуб. Але в останній момент обрав Челсі, яке продовжує провалювати сезон-2022/2023.

Відзначимо, що команда Френка Лемпарда забила гол престижу, але на більше "аристократів" не вистачило. У підсумку – 3:1, перемога Арсенала.

Цікаво, що у першому таймі із трибун стадіону "канонірів" було чутно вигуки у бік Френка Лемпарда. Таким чином фанати Арсенала вирішили поглузувати із наставника "синіх" та гри команди, яку складно навіть назвати грою.

Після матчу стало відомо, що місцева поліція затримала трьох фанатів, яких підозрюють у розповсюдженні квитків та одного чоловіка, який порушував заборону на відвідування футбольних поєдинків. Усі четверо були взяті під варту на час розслідування.

Саме цьому фанату висунули підозру у моменті, коли Мудрику світили в обличчя лазерною указкою.

Наразі невідомо, яке покарання понесе фанат.

До слова. Арсенал завдяки перемозі повернув собі лідерство в АПЛ. Челсі йде на 12-й позиції.