Вже до 34-ї хвилини рахунок на табло "Емірейтс" був 3:0 на користь Арсенала. Дубль оформив Мартін Едергор, а Габріел Жезус забив третій гол "канонірів", повідомляє 24 Канал.

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Іронічна реакція уболівальників "канонірів"

Після чого фанати Арсенала почали скандувати з трибун "Супер Френк Лемпард". Саме так уболівальники Челсі називають свою клубну легенду та виконувача обов'язків головного тренера "синіх".

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Бляклу гру Челсі у першому таймі оцінили навіть уболівальники суперника. Команда Лемпарда взагалі нічого не показала, а Михайло Мудрик сумно спостерігав за грою із лави запасних.

У другому таймі Челсі вдалось забити гол престижу завдяки удару Ноні Мадуеке на 65-й хвилині, а вже через шість хвилин на поле вийшов Мудрик. Однак забити Михайлу знову не вдалось.

Українцю дісталось від фанатів суперника, які негостинно зустріли Михайла, який обрав Челсі замість Арсенала.

Арсенал із Олександром Зінченком переграв вдома Челсі з рахунком 3:1. Команда Мікеля Артети повернула собі перше місце в АПЛ, випереджаючи "містян" на 2 бали, але у МанСіті є два матчі у запасі.

Нагадаємо, що Лемпард повернувся у Челсі після звільнення Грема Поттера, але теж не приніс у гру Челсі переможну нотку. Челсі продовжує падіння у турнірній таблиці – 39 очок та 12-те місце. До зони вильоту перевага у 9 пунктів.

Френк очолюватиме команду до кінця сезону-2022/2023. ЗМІ називають імена нових потенційних наставників "аристократів". Найбільше у Челсі сватають колишнього тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Начебто вже навіть є усні домовленості між сторонами.