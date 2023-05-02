Арсенал – Челсі 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 – Мадуеке, 65.

В Англії завершився 34 тур АПЛ. На вівторок була винесена центральна зустріч вікенду – Арсенал у дербі приймав Челсі, пише 24 канал.

До теми Мудрику потрібен час: Лемпард назвав головну проблему українця в Челсі

Сезон складається для команд капітально по-різному. "Сині" витратили космічні гроші на нових гравців, серед яких і українець Михайло Мудрик. Але як результат – більше провалів, ніж перемог та місце у середині таблиці.

Команда вже попрощалась із надіями на єврокубки. Натомість "Каноніри" неочікувано для багатьох ведуть боротьбу за чемпіонство. Підопічні Артети довгий час йшли на першому місці, але у суботу пропустили вперед Манчестер Сіті.

Зінченко все ще має шанси на чемпіонство

Втім квітень вийшов невдалим для команди Олександра Зінченка. Арсенал тричі поспіль зіграв внічию, після чого поступився прямому конкуренту МанСіті. Для продовження гонки за золото лондонцям обов'язково треба вигравати всі ігри, що залишились.

На матч із Челсі вже як зазвичай вийшов в основі Зінченко, тоді як Мудрика наставник "синіх" залишив у запасі. Схоже, саме такий "мертвий" суперник був потрібний Арсеналу, щоб відновити впевненість та повернутись до перемог.

Вбивство у першому таймі

Підопічні Артети зуміли забити аж три голи в середині першого тайму. Героєм став Мартін Едегор, який оформив дубль. М'ячі норвежця були схожими – Джака прострілював з флангу у центр, захисник втрачали Мартіна і той без проблем пробивав крізь Кепу.

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До розгромного рахунок довів Жезус, який першим зорієнтувався у бардаку в майданчику Челсі після навісу. Загалом за всю гру господарі дозволили команді Лемпарда завдати лише три удари у ствір Рамсдейла.

Але з одного із них "сині" забили і в ньому є доля вини від Зінченка. Українець проспав забігання Мадуеке, який відгукнувся на закидання від Ковачича та з близької відстані вразив ворота господарів.

Арсенал повертає лідерство, але залишається андердогом

На 71 хвилині Лемпард випустив Мудрика. Але українці побули разом на полі всього дві хвилини, адже на 73-ій Артета зняв Зінченка. Проте вихід Михайла гру не змінив, Арсенал спокійно довів поєдинок до перемоги.

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Тріумф дозволив "канонірам" повернутись на першу сходинку в турнірній таблиці. Втім приводів для радощів не так багато, адже Манчестер Сіті розташувався у двох балах позаду.

При цьому команда Пепа Гвардіоли має аж два матчі в запасі. Перший з них манкуніанці проведуть вже 3 травня вдома проти Вест Хема. А на Арсенал у неділю очікує битва із Ньюкаслом, який мчить до омріяного повернення в Лігу чемпіонів.