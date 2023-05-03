Український футболіст розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на полі лише у другому таймі. На 71-й хвилині Михайло Мудрик вийшов на поле замість Енцо Фернандеса, пише 24 Канал.

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"Тобі треба було переходити до нас"

У декількох епізодах українець намагався брати гру на себе, але захист Арсенала надійно ліквідовував усі старання Михайла на фланзі. Одного разу Мудрику таки вдалось на швидкості накрутити суперника та віддав навісну передачу. Але з ударом головою у Гаверца не склалось.

Михайлу так і не вдалось відзначитись результативними діями та врятувати Челсі від виїзної поразки на "Емірейтс" від Арсенала 3:1. Команда Олександра Зінченка відсвяткувала перемогу та повернула собі перше місце в АПЛ.

Уболівальники Арсенала "тепло" зустріли Мудрика на футбольному полі. Вони постійно його освистували, коли той зустрічався із м'ячем, та лазерами засвічували обличчя українського футболіста "аристократів".

Після матчу Мудрик опублікував в інстаграмі фото моменту із лазером.



Фанати Арсенала засвічували лазером обличчя Мудрика / Скриншот із інстаграму футболіста

Також уболівальники "канонірів" скандували з трибун: "Тобі треба було переходити до нас".

Така поведінка фанатів Арсенала викликана тим, що взимку 2023-го Мудрик однією ногою вже був у червоній частині Лондона. Але все перевернуло з ніг на голову зацікавленість та пропозиція Челсі, яку прийняв Михайло. Такий вибір українця сильно розлютив фанатів Арсенала, які тепер пригадують цей момент Михайлу, який так і не став "каноніром".

Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт із Челсі до кінця червня 2031 року. За "аристократів" Михайло вже провів 14 матчів, у яких відзначився двома асистами.

До слова. Челсі ніяк не може вийти із кризи. Клуб із 39 очками посідає 12-те місце в АПЛ. Перевага від зони вильоту складає 9 балів. Востаннє "аристократи" перемагали ще 11 березня, коли обіграли Лестер 1:3.