Райо Вальєкано – Жирона 1:2

Голи: Гарсія, 5 – Довбик, 42, Савіо, 65.

Перед звітним туром команда Мічела очолила турнірну таблицю. Щоб закріпитися на першій сходинці "біло-червоні" зобов'язані були перемагати на виїзді Райо Вальєкано, пише 24 Канал.

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Ефектний камбек Жирони завдяки українцям

Проте в дебюті зустрічі першими відкрили рахунок господарі. На 5-й хвилині матчу відзначився вінгер Райо Вальєкано Альваро Гарсія.

"Жиронці" зуміли відновити паритет під завісу першого тайму. А організували взяття воріт українські легіонери каталонців.

Циганком промчався правим флангом та віддав передачу на Довбика. Артем першим дотиком зупинив м'яч, а другим точно пробив по воротах "бджіл". 1:1 – команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

В середині другого тайму Жирона вдруге вразила ворота Райо Вальєкано. Бразилець Савіо вдало зорієнтувався в штрафному майданчику суперника, зігравши на добиванні.

На 78-й хвилині зустрічі Мічел замінив Циганкова та Довбика. До фінального свистка "жиронці" зуміли зберегти переможний рахунок, в чому велика заслуга їхнього воротаря Пауло Гассаніга.

Завдяки цій перемозі Жирона закріпилася на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. У команди Циганкова та Довбика 34 очка після 13 зіграних матчів.

"Біло-червоні" випереджають мадридський Реал на 5 пунктів, але у "вершкових" ще одна гра не зіграна.

Свій наступний матч Жирона зіграє 27 листопада проти Атлетіка з Більбао.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Жирона