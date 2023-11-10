Цими вихідними в чемпіонаті Іспанії пройдуть матчі 13 туру Ла Ліги. В центральній зустрічі суботи мадридський Реал прийматиме Валенсію, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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Турнірне становище
Валенсії ж пророкували боротьбу за виживання цього сезону, однак "кажани" поки соромлять скептиків. Підопічні Барахи йдуть восьмими, відстаючи від єврокубкової зони лише на одне очко.
Підопічні Карло Анчелотті розташувались на другому місці в чемпіонаті, у двох балах позаду Жирони. "Бланкос" довгий час лідирували та навіть обіграли Барселону на виїзді, але нічиї з Севільєю та Райо Вальєкано загальмували мадридців.
Лунін проти Яремчука
Матч на "Сантьяго Бернабеу" очікується в Україні, адже цілком реальна дуель двох наших співвітчизників – Андрія Луніна та Романа Яремчука. Воротар Реала довго сидів на лаві запасних під Кепою Аррісабалагою.
Втім травма іспанця перед матчем ЛЧ проти Браги дозволила Андрію вийти в основі та показати себе якнайкраще – "сухі ворота", три сейви та відбитий пенальті. Саме Лунін і має вийти в основі на Валенсію.
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Яремчук же поки не може вибороти місце в основі левантійців. Українець часто виходить на заміну, награвши вже сім ігор, але результативними діями так і не відзначався.
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Букмекери майже не сумніваються у перемозі Реала. Коефіцієнт на успіх команди Карло Анчелотті становить 1,34, тоді як на перемогу Валенсії – аж 9,80. Нічия ж оцінюється у 5,60.
Експерти також очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,64, тоді як на ТМ – за 2,32. Якщо ви вірите, що Лунін зможе зберегти ворота сухими, то ваш коефіцієнт – 1,97. У свою чергу гол Романа Яремчука оцінюється у 5,00.