У суботу, 11 листопада, в матчі 13-го туру Ла Ліги Жирона завітала в гості до Райо Вальєкано. Першими в зустрічі відзначилися господарі поля, пише 24 Канал.

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"Біло-червоні" зуміли зрівняти рахунок ще в першій половині гри. На 42-й хвилині зустрічі Віктор Циганков здійснив прохід правим флангом та віддав націлену передачу на Артема Довбика. Бомбардир Жирони розвернувся та прицільно пробив по воротах. 1:1 – "жиронці" завдяки зусиллям українців відновили паритет.

Відео голу Довбика