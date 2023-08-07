Побачимось вже на кромці біля футбольного поля, – СаШо привітав Пятова із закінченням кар'єри

Благодійний матч Тоттенхем – Шахтар став останнім у кар'єрі Андрія Пятова. Український голкіпер поставив крапку у своїй професійній кар'єрі у віці 39 років.

Матч 6 серпня у Лондоні став особливим у кар'єрі досвідченого голкіпера "гірників". Андрій Пятов вийшов у стартовому складі Шахтаря та провів на полі 17 хвилин. Замість легенди у ворота донеччан став Дмитро Різник. Футболісти Шахтаря влаштували коридор пошани для Пятова, а глядачі на стадіоні піднялися зі своїх місць, аби стоячи влаштувати овації голкіперу.

До теми Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста: чим займеться легендарний гравець в Шахтарі

Шовковський: Бажаю йому не менш блискучої тренерської карʼєри

Пятов отримав пам'ятну футболку від клубу з цифрою, яка означає кількість зіграних матчів за Шахтар – 482 поєдинки (415 пропущених голів та 223 "сухі" зустрічі).

Після цієї зміни посипались голи у ворота українського клубу. Аж 5 м'ячів влетіло у володіння Різника. Натомість "гірники" відповіли лише одного разу.

Фінальний свисток зафіксував рахунок матчу 5:1 на користь Тоттенхема, але це та гра, де рахунок поєдинку не такий важливий.

Після матчу ще один легендарний український голкіпер, а нині помічник Мірчі Луческу у тренерському штабі Динамо Олександр Шовковський тепло звернувся до Пятова. СаШо побажав Андрію успішного майбутнього вже за межами футбольного поля та заявив, що буде чекати їх зустрічі біля меж поля.

Вітаю Андрія з завершенням блискучої кар’єри гравця…І бажаю йому не менш блискучої тренерської карʼєри...Побачимось вже на кромці біля футбольного поля!

– написав асистент Мірчі Луческу у Динамо.

Шовковський виклав спільну світлину з Пятовим після одного з українських Класичних між Шахтарем та Динамо.

Тепер після закінчення футбольної кар'єри Пятов залишиться у футболі та у структурі Шахтаря. Вже легендарний голкіпер увійде у тренерський штаб Патріка ван Леувена. До цього гравець отримав диплом тренера, а вже після цього отримав пропозицію продовжити роботу в клубі вже у ролі тренера.