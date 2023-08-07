Матч 6 серпня у Лондоні став особливим у кар'єрі досвідченого голкіпера "гірників". Андрій Пятов вийшов у стартовому складі Шахтаря та провів на полі 17 хвилин. Замість легенди у ворота донеччан став Дмитро Різник. Футболісти Шахтаря влаштували коридор пошани для Пятова, а глядачі на стадіоні піднялися зі своїх місць, аби стоячи влаштувати овації голкіперу.

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Пятов отримав пам'ятну футболку від клубу з цифрою, яка означає кількість зіграних матчів за Шахтар – 482 поєдинки (415 пропущених голів та 223 "сухі" зустрічі).

Після цієї зміни посипались голи у ворота українського клубу. Аж 5 м'ячів влетіло у володіння Різника. Натомість "гірники" відповіли лише одного разу.

Фінальний свисток зафіксував рахунок матчу 5:1 на користь Тоттенхема, але це та гра, де рахунок поєдинку не такий важливий.

Після матчу ще один легендарний український голкіпер, а нині помічник Мірчі Луческу у тренерському штабі Динамо Олександр Шовковський тепло звернувся до Пятова. СаШо побажав Андрію успішного майбутнього вже за межами футбольного поля та заявив, що буде чекати їх зустрічі біля меж поля.