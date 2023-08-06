6 серпня донецький Шахтар у Лондоні зіграв благодійний матч проти Тоттенхема. Поєдинок став останнім в ігровій кар'єрі Андрія Пятова.

До теми Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста: чим займеться легендарний гравець в Шахтарі

Клуб дуже зворушливо попрощався зі своїм футболістом. На 16-й хвилині матчу Пятова замінив Дмитро Різник. Футболісти влаштували коридор пошани, а глядачі на стадіоні "Тоттенхем" піднялися зі своїх місць та стоячи аплодували легенді Шахтаря.

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Крім того, генеральний та спортивний директори Шахтаря Сергій Палкін та Даріо Срна подарували Андрію іменну футболку з номером 482 – кількістю матчів за участю Пятова.

Нагадаємо, що у липні 2023 року стало відомо, що Андрій Пятов завершив ігрову кар'єру. Ексголкіпер збірної України увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена. Пятов відповідатиме за підготовку воротарів донецької команди.