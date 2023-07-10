Андрій Пятов таки увійшов до нового тренерського штабу Патріка ван Леувена в Шахтарі після закінчення професійної кар'єри. До цього гравець отримав диплом тренера. А після цього отримав пропозицію продовжити роботу в клубі вже як тренер.

Водночас КДК дискваліфікував гравців Шахтаря та Дніпра-1 за масову бійку у чемпіонському матчі

Однак він ще зіграє один матч за "гірників" – 6 серпня в Лондоні команда проведе благодійний матч проти Тоттенхему. Цей матч також буде прощальним і для Пятова.

Кар'єра Пятова в Шахтарі

Андрій Пятов є вихованцем Зірки з Кропивницького та полтавської Ворскли. Саме звідти в січні 2007 року Пятов і перейшов в Шахтар за один мільйон євро.

З того часу Пятов провів у складі Шахтаря 482 матчі. Це третій показник в історії донецького клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

За цей час з Шахтарем Пятов завоював 28 трофеїв. 11 разів Пятов з "помаранчево-чорними" вигравав золоті медалі чемпіонату України (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), виграв 8 Кубків України (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 8 Суперкубків України (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021). А у 2009 році став володарем Кубка УЄФА. Саме Пятов – найтитулованіший футболіст в історії Шахтаря.