Тоттенхем – Шахтар 5:1

Голи: Кейн, 38 (пен), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 – Келсі, 45+1.

У суботу в Лондоні пройшов благодійний матч Game4Ukraine. Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зібрали зірок футболу заради допомоги у відбудові Михайло-Коцюбинського ліцею, пише 24 канал.

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А вже у неділю, 6 серпня, у столиці Великої Британії відбувся ще один виставковий матч на підтримку України. Участь у ньому взяв донецький Шахтар, який зійшовся із Тоттенхемом.

Пятов повісив рукавички на цвях

Окрім допомоги нашій країні, донеччани мали ще одну мету. Гра на "Тоттенхем Стедіум" стала прощальною для Андрія Пятова, який завершив кар'єру та увійшов до тренерського штабу ван Леувена.

Правда, сам Пятов провів на полі лише 16 хвилин і під овації та коридор пошани від партнерів по команді поступився місцем у воротах Дмитру Різнику. Саме 16 сезонів Андрій провів у складі "гірників".

ВІдео прощання із Пятовим:

Тоттенхем же виставив основний склад із Кейном, Соном та іншими лідерами в основі. А ось новачок лондонців Манор Соломон, який раніше грав за Шахтар, залишився на лаві запасних.

Лише після цього Тоттенхем увімкнувся та вийшов вперед. Козік у своєму майданчику скосив Меддісона, пенальті ж реалізував Кейн. Ще до перерви Шахтар встиг відігратися, Келсі замкнув подачу Сікана з флангу.

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Харрі Кейн знищує чемпіона УПЛ

Проте одразу на початку другого тайму Кейн почав знущатись із донеччан. Спочатку Харрі точно головою замкнув подачу Меддісона, а вже за кілька хвилин англієць завершив красиву перепасовку з хитрим пасом від Кулусевскі.

Добив форвард Шахтар за 10 хвилин до фінального свистка. Різник перед собою відбив удар Соломона, який вийшов на заміну. Харрі був першим на м'ячі, оформивши покер. Добив донеччан Скарлетт, який замінив Кейна та замкнув простріл з флангу.

Хтозна, можливо це був прощальний матч не тільки Пятова, а ще і Кейна. Баварія активно цікавиться лідером Тоттенхема, якому пропонує близько 100 мільйонів за нападника.

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Таким чином, Шахтар розгромно програв "шпорам", але статус благодійного матчу витісняє результат на другий план. Зрештою, не варто забувати, що саме донеччани гратимуть в Лізі чемпіонів цього року.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Шахтар: