Матч 6 августа в Лондоне стал особенным в карьере опытного голкипера "горняков". Андрей Пятов вышел в стартовом составе Шахтера и провел на поле 17 минут. Вместо легенды в ворота дончан стал Дмитрий Резник. Футболисты Шахтера устроили коридор уважения для Пятова, а зрители на стадионе поднялись со своих мест, чтобы стоя устроить овации голкипера.

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Шовковский: Желаю ему не менее блестящей тренерской карьеры

Пятов получил памятную футболку от клуба с цифрой, которая означает количество сыгранных матчей за Шахтер – 482 поединка (415 пропущенных голов и 223 "сухих" встреч).

После этой смены посыпались голы в ворота украинского клуба. Целых 5 мячей влетело во владение Потрошителя. Зато "горняки" ответили только однажды.

Финальный свисток зафиксировал счет матча 5:1 в пользу Тоттенхема, но это та игра, где счет поединка не так важен.

После матча еще один легендарный украинский голкипер, а ныне помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе "Динамо" Александр Шовковский тепло обратился к Пятову. СаШо пожелал Андрею успешного будущего уже вне футбольного поля и заявил, что будет ждать их встречи у границ поля.