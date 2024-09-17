У вівторок, 17 вересня, розпочався перший тур нового формату Ліги чемпіонів. На завершення дня припав матч Мілан – Ліверпуль.

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Напередодні матчу загинув вболівальник

В ніч перед історичним протистоянням, 51-річного вболівальника Ліверпуля на смерть збив автомобіль неподалік аеропорту Оріо-аль-Серіо в Бергамо. Чоловік переходив шосе, намагаючись дістатися до готелю NH, де планував зупинитися.

Вболівальник прилетів до Італії з Манчестера. На момент інциденту з ним було ще дві особи. Загиблий мешканцем Ірландії і фанатом Ліверпуля. У його кишені знайшли квиток на матч Ліги чемпіонів між Міланом і Ліверпулем.

Довідка. Матч Мілан – Ліверпуль відбудеться на стадіоні Сан-Сіро.

Відзначимо, що стартовий свисток у матчі пролунає о 22:00 за київським часом.