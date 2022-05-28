Циганик: Таку позицію через УАФ передав Зеленський
На засідання представники відповіли усім фанатам на одне питання: "Чи стартуватиме новий футбольний сезон в Україні?" Так, футболу в Україні – бути. Перешкодою не стане навіть воєнний час.
До теми Футболу в Україні – бути: перші підсумки засідання УПЛ та представників клубів
Журналіст Ігор Циганик розповів, що одним із ініціаторів проведення нового сезону в Україні став очільник країни Володимир Зеленський. Президент України перед свою позицію через УАФ.
Проводити чемпіонат України в Україні – це бажання президента країни Володимира Зеленського. І решту змагань теж потрібно проводити в Україні, щоб спортсмени призовного віку не мали якихось преференцій і залишалися в країні. Таку позицію через УАФ передав Зеленський. Як це буде виглядати – складно сказати, це складно,
– розповів журналіст.
Перші підсумки зборів УПЛ та клубів
- Сезон-2022/2023 таки відбудеться в Україні. До цього у ЗМІ йшла мова про проведення чемпіонату за кордоном. За варіанти з Польщею та Туреччиною були лідери УПЛ – Динамо, Шахтар та Дніпро-1.
- За чернігівською Десною та Маріуполем збережуть місця в УПЛ. Все через те, що окупанти знищили інфраструктуру цих клубів, тому наступний сезон вони точно пропускатимуть. Наразі невідомо, якою буде доля цих команд далі. Усі клуби одноосібно проголосували за таке рішення.
- Щодо медійних прав на УПЛ. То ліга вже веде перемовини з партнерами, які на вигідних для обох сторін умовах готові придбати права трансляцію чемпіонату України. Це питання остаточно вирішиться, коли буде відомий регламент та проведення чемпіонату.