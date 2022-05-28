Циганик: Таку позицію через УАФ передав Зеленський

На засідання представники відповіли усім фанатам на одне питання: "Чи стартуватиме новий футбольний сезон в Україні?" Так, футболу в Україні – бути. Перешкодою не стане навіть воєнний час.

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Журналіст Ігор Циганик розповів, що одним із ініціаторів проведення нового сезону в Україні став очільник країни Володимир Зеленський. Президент України перед свою позицію через УАФ.

Проводити чемпіонат України в Україні – це бажання президента країни Володимира Зеленського. І решту змагань теж потрібно проводити в Україні, щоб спортсмени призовного віку не мали якихось преференцій і залишалися в країні. Таку позицію через УАФ передав Зеленський. Як це буде виглядати – складно сказати, це складно,

– розповів журналіст.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, в УПЛ розглядають два варіанти. Перший, це те, що новий сезон може відбутись виключно у столиці України. Другий – на заході країни. До цього усього руку допомоги готова простягнути Ла Ліга. Іспанці можуть виділити два мільйони євро для проведення нового сезону УПЛ.

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