Цыганик: Такую позицию через УАФ передал Зеленский

На заседание представители ответили всем фанатам на один вопрос: "Стартовать ли новый футбольный сезон в Украине?" Да, футболу в Украине – быть. Препятствием не станет даже военное время.

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Журналист Игорь Цыганик рассказал, что одним из инициаторов проведения нового сезона в Украине стал глава страны Владимир Зеленский. Президент Украины перед своей позицией через УАФ.

Проводить чемпионат Украины в Украине – это желание президента страны Владимира Зеленского. И остальные соревнования тоже нужно проводить в Украине, чтобы спортсмены призывного возраста не имели каких-либо преференций и оставались в стране. Такую позицию через УАФ передал Зеленский. Как это будет выглядеть – сложно сказать, это сложно,

– рассказал журналист.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в УПЛ рассматривают два варианта. Первый это то, что новый сезон может состояться исключительно в столице Украины. Второй – на западе страны.

До этого всего руку помощи готова протянуть Ла Лига. Испанцы могут выделить два миллиона евро на проведение нового сезона УПЛ.

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