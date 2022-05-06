Простояв ніч в караулі та сам проїхав всю Україну: як Козлюк виборов унікальну "бронзу" ЧЄ

Збірна України з греко-римської боротьби виборола дві медалі на чемпіонаті Європи, який відбувся в Угорщині. Наші спортсмени подолали нелегкий шлях, аби виступити на міжнародній арені.

Неймовірна історія українського борця

Українець Владлен Козлюк виборов бронзову нагороду категорії до 97 кілограмів. Для одесита це був дебютний виступ на континентальній першості серед дорослих.

До теми Українець Козлюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Проте не всі знають, який шлях довелося подолати спортсменові, аби здобути цю медаль. Його тренер Володимир Шацьких розповів, як Владлен добирався до Будапешта.

Вдячні за те, що нам допомогти в такий непростий час виступити на чемпіонаті Європи. В принципі, хлопці на морально-вольових якостях і на старому багажі здобули дві бронзові нагороди. При цьому, всі військові,

– зазначив фахівець.

"Владлен Козлюк, який став бронзовим призером в категорії до 97 кілограмів, простояв всю ніч в караулі, потім його відпустили з частини, він сам сів за кермо, проїхав всю Україну – від Одеси до Берегово, три години поспав, перейшли кордон і на наступний день в Будапешті вже боровся і завоював медаль", – розповів тренер.

Беленюк пригадав історію Козлюка

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Жан Баленюк прокоментував позицію спортсменів, які виїжджають за кордон, аби виступити на міжнародній арені.

Він також згадав про Козлюка. За словами олімпійського чемпіона, Владлен за місяць до змагань взагалі не мав змоги тренуватися. Але все ж таки вирішив їхати на турнір, оскільки є чемпіоном України. Він виборов там бронзову медаль і повернувся, зараз продовжує нести свою службу.

Беленюк наголосив, що ті спортсмени, які виїжджають на змагання,їдуть не на відпочинок. Вони виїжджають з чітким планом дій та для чіткої місії: прославити нашу країну, заявити про неї, розповісти, що на теренах нашої держави коїться геноцид Росією.

. На початку березня Владлен взяв до рук зброю та захищає Україну у прикордонному загоні на Одещині.

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