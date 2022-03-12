Зі змагань на війну

Сергій Вєлєв та Владлен Козлюк представляли Україну на міжнародному рівні та займали призові місця на чемпіонатах Європи. Проте з 24 лютого українські борці стали на захист України.

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Наші борці разом з прикордонниками захищають Україну від російських окупантів.

Раніше спортсмени успішно представляли країну на міжнародних турнірах.

Сергій Вєлєв – чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби. Також він є старшим сержантом.

Владлен Козлюк – майстер спорту України міжнародного класу та старший сержант.

Обидва спортсмени родом з Одещини. Саме у цьому регіоні вони струмують навалу окупантів.

Відеозвернення спортсменів