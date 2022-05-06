Невероятная история украинского борца

Украинец Владлен Козлюк завоевал бронзовую награду категории до 97 килограммов. Для одессита это было дебютное выступление на континентальном первенстве среди взрослых.

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Однако не все знают, какой путь пришлось преодолеть спортсмену, чтобы завоевать эту медаль. Его тренер Владимир Шацких рассказал, как Владлен добирался в Будапешт.

Благодарны за то, что нам помочь в столь непростое время выступить на чемпионате Европы. В принципе, ребята на морально-волевых качествах и на старом багаже ​​завоевали две бронзовые награды. При этом все военные,

– отметил специалист.

"Владлен Козлюк, ставший бронзовым призером в категории до 97 килограммов, простоял всю ночь в карауле, затем его отпустили с части, он сам сел за руль, проехал всю Украину - от Одессы до Берегово, три часа поспал, перешли границу и на следующий день в Будапеште уже боролся и завоевал медаль", – рассказал тренер.

Беленюк вспомнил историю Козлюка

Ранее в эксклюзивном интервью для 24 канала Жан Баленюк прокомментировал позицию выезжающих за границу спортсменов, чтобы выступить на международной арене.

Он также упомянул о Козлюке. По словам олимпийского чемпиона, Владлен за месяц до соревнований вообще не мог тренироваться. Но все же решил ехать на турнир, поскольку является чемпионом Украины. Он завоевал там бронзовую медаль и вернулся, сейчас продолжает нести свою службу.

Беленюк подчеркнул, что выезжающие на соревнования спортсмены едут не на отдых. Они выезжают с четким планом действий и для четкой миссии: прославить нашу страну, заявить о ней, рассказать, что в нашей стране происходит геноцид Россией.

К слову. В начале марта Владлен взял в руки оружие и защищает Украину в пограничном отряде в Одесской области.

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