Першу нагороду для України здобув Олександр Грушин. Ще одну бронзову медаль виборов Владлен Козлюк – теж бронзову, пише 24 канал.

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Українець виступає в категорії до 97 кілограмів. Для Владлена це був дебютний виступ на континентальній першості серед доросли.

Козлюк у 1/8 фіналу переміг нідерландця Тірона Стеркенбурга (7:2), а у чвертьфіналі – турка Бейтуллу Кайшдага (8:4).

У півфіналі українець зазнав поразки від віцечемпіона світу 2018 року, представника Болгарії Кирила Мілова – 1:7.

У "бронзовому" фіналі Козлюк зійшовся з норвежцем Феліксом Балдауфом – чемпіоном Європи 2017 року. Українець продемонстрував всю свою незламність та міць, він не віддав супернику жодного очка та переміг з рахунком 8:0.

До слова. За вихід до медальних фіналів також боролися українці Жора Абовян (до 60 кілограмів) та Ярослав Філчаков (до 82 кілограмів), проте їм не вдалося здобути перемогу у втішних сутичках.