Беленюк: Не бачу нічого поганого в цьому

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував рішення чоловічої збірної України з вільної боротьби залишитися в Україні, замість чемпіонату світу. Він наголосив, що кожен сам вирішує, де він буде ефективним.

До слова Я до останнього не вірив, – Беленюк про повномасштабне вторгнення Росії

"Кожен вирішує сам для себе, де він може наразі бути максимально ефективним. Якщо спортсмен, відчуває впевненість, знає, що представництвом нашої держави на міжнародній арені може звернути увагу своєю перемогою на ті дії, які чинять росіяни на території України, то я не бачу нічого поганого в тому, що людина поїхала проявила себе.

Потім наші атлети повертаються та долучаються до тієї роботи, яка в них була і до цього. Борці вирішили не їхати, а залишилися боронити країну", – сказав Беленюк.

"Вони виїжджають з чітким планом дій"

Також він розповів про бронзового призера чемпіонату Європи Владлена Козлюка.

"Владлен Козлюк, який зайняв третє місце на чемпіонаті Європи, він боронив країну, служить прикордонником в Одесі. І за місяць до змагань взагалі не мав змоги тренуватися. Але все ж таки вирішив їхати на турнір, оскільки є чемпіоном України. Він виборов там бронзову медаль і повернувся, зараз продовжує нести свою службу. Кожна думка має місце і її треба поважати", – зазначив олімпійський чемпіон.

Ті спортсмени, які виїжджають на змагання, вони ж не на відпочинок їдуть. Вони виїжджають з чітким планом дій та для чіткої місії: прославити нашу країну, заявити про неї, розповісти, що на теренах нашої держави коїться геноцид Росією,

– наголосив атлет.

Сам спортсмен також намагається знаходити час для тренувань.

Інколи, коли є змога та час, то я в принципі можу і потренуватися. Перший місяць після російського вторгнення не тренувався взагалі. Зараз можу знайти годину-півтори для того, щоб потренуватися, це звісно не кожен день, – додав Жан.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Жаном Беленюком читайте на сайті 24 каналу за посиланням.