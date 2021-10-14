Промоутер Ф'юрі прогнозує нокаут для Джошуа у реванші з Усиком

Ентоні Джошуа проведе реванш з Олександром Усиком. Промоутер іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі гадає, що прийнявши таке рішення Ентоні робить велику помилку.

"Йому не можна відразу битися з Усиком"

Промоутер Тайсона Ф'юрі впевнений, що Ентоні Джошуа немає жодних шансів у реванші. Британець не зможе врятуватись від нокауту Олександра Усика.

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Френк Уоррен зазначив, що британський боксер обрав неправильний шлях побудови наступних поєдинків. Спершу йому потрібно було провести двобій з іншим суперником, щоб знову відчути смак перемоги. Аж тоді йому слід було активувати опцію реваншу з українцем.

Це його вибір. Дали б йому проміжний бій, дали б повернутися на переможний шлях. Йому не можна відразу битися з Усиком. Його ледь не нокаутували в першому бою, а зараз він точно отримає нокаут. Як він може виграти в реванші? Я не бачу шляху для нього,

– заявив промоутер.

Таке рішення Джошуа відклало поєдинок Усика з Тайсоном Ф'юрі. Боксер із Великої Британії нокаутував Деонтея Уайлдера та успішно захистив чемпіонський пояс WBC.

Джошуа ледь не побував у нокауті

Ентоні повністю провалив бій з українцем. Усик повністю домінував на ринзі та ледь не відправив британця на канвас. Не вистачило боксеру з України лише декількох секунд до дострокової перемоги. На останніх секундах двобою Джошуа вже лежав на канатах, але від нокауту британця врятував фінальний гонг.

Однак він не врятував Ентоні від поразки. Усі судді одноголосно віддали перемогу Олександру.

Джошуа вперше заговорив про реванш ще до оголошення результатів. Британець вже розумів, що програв. Наразі невідомо, де відбудеться друге протистояння. Українська команда на чолі з Усиком хоче привести шоу у Київ.

Реванш Усик – Джошуа планується провести у лютому – березні 2022 року.