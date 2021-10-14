Промоутер Ф'юрі прогнозує нокаут для Джошуа у реванші з Усиком
Джерело:Sky Sports
Ентоні Джошуа проведе реванш з Олександром Усиком. Промоутер іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі гадає, що прийнявши таке рішення Ентоні робить велику помилку.
"Йому не можна відразу битися з Усиком"
Промоутер Тайсона Ф'юрі впевнений, що Ентоні Джошуа немає жодних шансів у реванші. Британець не зможе врятуватись від нокауту Олександра Усика.
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Френк Уоррен зазначив, що британський боксер обрав неправильний шлях побудови наступних поєдинків. Спершу йому потрібно було провести двобій з іншим суперником, щоб знову відчути смак перемоги. Аж тоді йому слід було активувати опцію реваншу з українцем.
Це його вибір. Дали б йому проміжний бій, дали б повернутися на переможний шлях. Йому не можна відразу битися з Усиком. Його ледь не нокаутували в першому бою, а зараз він точно отримає нокаут. Як він може виграти в реванші? Я не бачу шляху для нього,
– заявив промоутер.
Таке рішення Джошуа відклало поєдинок Усика з Тайсоном Ф'юрі. Боксер із Великої Британії нокаутував Деонтея Уайлдера та успішно захистив чемпіонський пояс WBC.Реванш Усик – Джошуа планується провести у лютому – березні 2022 року.
Джошуа ледь не побував у нокауті
- Ентоні повністю провалив бій з українцем. Усик повністю домінував на ринзі та ледь не відправив британця на канвас. Не вистачило боксеру з України лише декількох секунд до дострокової перемоги. На останніх секундах двобою Джошуа вже лежав на канатах, але від нокауту британця врятував фінальний гонг.
- Однак він не врятував Ентоні від поразки. Усі судді одноголосно віддали перемогу Олександру.
- Джошуа вперше заговорив про реванш ще до оголошення результатів. Британець вже розумів, що програв. Наразі невідомо, де відбудеться друге протистояння. Українська команда на чолі з Усиком хоче привести шоу у Київ.