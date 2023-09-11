Тайсон Ф'юрі замість "бою століття" обирає шоу та заробляння грошей. Саме тому свій наступний бій "Жадібне пузо" проведе проти колишнього чемпіона з UFC – Френсіса Нганну.

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Все більше ознак, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться

Паралельно весь цей час, коли фанати боксу чекають на бій за абсолюта, Тайсон Ф'юрі намагається принизити Олександра Усика та тікає від бою. Все більше людей підозрюють, що британець за маскою впевненості просто приховує свій страх програти. Зокрема, такої думки притримується колишній чемпіон світу Рей Манчіні.

Здається, що така поведінка виводить із себе вже навіть команду "Циганського короля". Його промоутер Боб Арум закликав самого боксера та своїх колег нарешті влаштувати бій, якого очікують.

Що чекає на Ф'юрі після Нганну? На мій погляд, досить валяти дурня! Давайте влаштуємо бій проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу та подивимося, хто є найкращим суперважковиком,

– сказав Арум.

Цікаво, що раніше саудівський промоутер зустрівся з обома боксерами та заінтригував хорошими новинами стосовно можливого бою.

Довідка. Свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 28 жовтня, це буде його перший поєдинок у 2023 році. Якщо британець знову не знайде в собі сили погодитися на бій проти українця, то наступним суперником Усика може стати хорват Хргович, чий промоутер анонсував можливий бій уже на грудень.