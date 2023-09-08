Замість поєдинку з Олександром Усиком британець обрав бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. За це він отримує все більше хейту на свою адресу, багато людей зі світу боксу вважають, що Тайсон Ф'юрі просто боїться українця. Зокрема, такої думки притримується колишній чемпіон світу Рей Манчіні.

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Відмазки Ф'юрі стають все більш абсурдними

У своїх заявах Тайсон постійно намагається усіх принизити та довести світу, що він найвеличніший боксер усіх часів. Проте виглядає все так, що він просто боїться програти гідному супернику. Цього разу дісталося від Ф'юрі його земляку Ентоні Джошуа:

"Для мене немає ніякого Ентоні Джошуа. Він прибиральник у залі, миє там підлогу. Люди його перемагали, тепер він ніби старий джорнімен. Чи вийду я колись з ним на ринг? Ні, ніколи. Я налаштований на великі бої, я не говорю про побитих бійців."

При цьому такий небитий боксер є, усі ми знаємо його ім'я – це Олександр Усик. Але Тайсон Ф'юрі вирішив, що українець також уже програв. На думку британця, перемога чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі над Даніелем Дюбуа була нелегальною, а заборонений удар 25-річного британця був здійснений за правилами, тому цей варіант йому також не підходить.

Наш бій не відбувся, тому що Усик – лайно, його у будь-якому випадку побив Даніель Дюбуа, тому він тепер неактуальний. Чи був удар Дюбуа легальним? 100 відсотків. Усик опинився в нокауті після удару по корпусу, маленький гімнюк. Він здався. Я ж казав, що немає жодного Олександра – я Олександр. Шон Портер – напівсередньоваговик, але він переміг Олександра в середній вазі. Послухайте, я тут не для того, щоб говорити про цього потворного маленького виродка зі щілиною між зубами. Я тут, щоб говорити про короля UFC. Щиро кажучи, мене не цікавить маленький марний хрін з-за кордону. Він мені взагалі нецікавий,

– сказав Ф’юрі.

При цьому ж британець назвав суперників, які йому цікаві. Їх вибір говорить тілький про одне – для Ф'юрі гроші є на першому місці, а не спорт.

"Я хочу битися з великими хлопцями – Френсіс Нганну, Джон Джонс, Нганну в клітці, Джонс у клітці. Я хочу викликів, не хочу легкої наживки. Я вже довів, що є найкращим боксером, який колись жив. А тепер я доведу, що я найкращий боєць в історії", – сказав Ф’юрі.

Довідка. Бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня за правилами боксу.

Цікаво, що саудівський промоутер напередодні зустрічався з Усиком та Ф'юрі, він заінтригував хорошими новинами щодо можливого бою, але з риторики британця не схоже, що йому вистачить духу вийти з українським чемпіоном у ринг.