Олександр Усик декласував Даніеля Дюбуа та захистив чемпіонські титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Весь світ очікує, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі – володар поясу WBC. Суперники повинні визначити абсолютного чемпіона хевівейту. Проте протилежної думки дотримується промоутер Едді Хірн.
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Хірн вже все розпланував
На думку Хірна, Усик повинен зустрітися з його клієнтом хорватом Хрговичем. Цей бій от-от повинна санкціонувати IBF.
"Я думаю, що цього тижня буде призначено бій Усика проти Хрговича. Після Усик матиме можливість запросити відтермінування для поєдинку з кимось іншим. Єдина людина, заради бою з якою можуть зробити виняток, це, імовірно, Тайсон Ф'юрі. Але оскільки у Ф'юрі вже запланований поєдинок, ви не можете просити про відтермінування, тому я думаю, що ми повинні просто зробити це і провести бій у грудні.
Нам подобаються шанси Хрговича в цьому бою, він безперечно став кращим у своїх останніх поєдинках. Ми готові влаштувати цей бій", – сказав Хірн.
- Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі свій виставковий проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну проведе 28 жовтня.
- Промоутер Усика Олександр Красюк розраховує домовитися з "Циганським королем" щодо об'єднавчого поєдинку. Саудівські шейхи профінансують усі забаганки "Жадібного пуза".
- Очікується, що мегафайт відбудеться у січні наступного року в Саудівській Аравії. Проте все буде залежати від настрою Ф'юрі.
- Якщо бій за абсолют знову зірветься, тоді Усику доведеться виходити на ринг проти хорватського супертяжа.