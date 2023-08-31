Олександр Усик декласував Даніеля Дюбуа та захистив чемпіонські титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Весь світ очікує, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі – володар поясу WBC. Суперники повинні визначити абсолютного чемпіона хевівейту. Проте протилежної думки дотримується промоутер Едді Хірн.

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Хірн вже все розпланував

На думку Хірна, Усик повинен зустрітися з його клієнтом хорватом Хрговичем. Цей бій от-от повинна санкціонувати IBF.

"Я думаю, що цього тижня буде призначено бій Усика проти Хрговича. Після Усик матиме можливість запросити відтермінування для поєдинку з кимось іншим. Єдина людина, заради бою з якою можуть зробити виняток, це, імовірно, Тайсон Ф'юрі. Але оскільки у Ф'юрі вже запланований поєдинок, ви не можете просити про відтермінування, тому я думаю, що ми повинні просто зробити це і провести бій у грудні.

Нам подобаються шанси Хрговича в цьому бою, він безперечно став кращим у своїх останніх поєдинках. Ми готові влаштувати цей бій", – сказав Хірн.