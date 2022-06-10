Промоутер Джошуа розповів про розподіл гонорару у реванші проти Усика

Літо 2022 року стане порою повернення Ентоні Джошуа та Олександра Усика на ринг. Боксери проведуть реванш.

Хірн: Усі документи підписані

Промоутер Ентоні Джошуа повідомив свіжу інформацію про реванш його клієнта проти українського боксера. За словами Едді Хірна, британець вийде на ринг проти Олександра Усика у серпні 2022 року.

Варто прочитати Тобі треба затягнути його у бійку, – Белью назвав переможну тактику Джошуа у реванші з Усиком

Усі документи підписані, а офіційна інформація про поєдинок буде вже після 13 червня. Також промоутер розповів про розподіл гонорару між боксерами. Сторони вирішили порівну поділити кошти.

Усі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій пройде у серпні. Якщо говорити про фінанси, то прибуток ділимо 50 на 50,

– розповів Хірн.

Хірн заявив, що команда Усика не захотіла провести реванш у Лондоні, адже на Середньому Сході можна буде заробити значно більше.

"Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була готова до цього, адже на Середньому Сході можна буде заробити вчетверо більше", – додав промоутер.

Нагадаємо, що реванш відбудеться у Джидді, що у Саудівській Аравії. Раніше йшла мова про те, що друга зустріч боксерів відбудеться у липні, але тепер з'явилась інформація про перенесення поєдинку на більш пізню дату через просування бою.