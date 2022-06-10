Белью: Потрібно натискати на газ та йти за нокаутом
Тоні Белью похвалив рішення Джошуа змінити тренера перед реваншем із Усиком. На думку Тоні, це було правильним вчинком, адже Ентоні потрібні нові ідеї та підхід – бачити і знищувати суперника.
Цікаво дізнатись Промоутер Усика підтвердив нову перенесену дату реваншу проти Джошуа
Колишній британський боксер назвав переможну тактику для свого земляка.
Не потрібно намагатися боксувати з хорошим боксером. Тобі треба затягнути його у бійку. У Джошуа є дуже сильні сторони – атлетизм, міць, сила. Потрібно користуватися цим, а не шукати щось інше. Йому потрібно натискати на газ та йти за нокаутом. Але зараз у Джошуа просто не може бути суперника сильнішого, ніж Усик,
– заявив Белью.
Також Тоні відзначив українця назвавши його неймовірним боксером, якому складно завдати поразки.
Усик спробує відправити Джошуа у психологічний нокаут
- Заради цього реваншу Олександр Усик покинув Україну, яка продовжує страждати від війни проти Росії. До цього боксер був у лавах територіальної оборони Київської області.
- Друга зустріч із Джошуа повинна відбутись влітку 2022 року.Едді Хірн багато разів заявляв, що поєдинок відбудеться 23 липня. Однак згодом ця дата змінилась. Тепер стало відомо, що боксери вийдуть на ринг у серпні, а точніше 20 числа. Інформацію про перенесення зустрічі підтвердив промоутер українця Олександр Красюк.
- Відтермінування поєдинку роблять через те, щоб якнайкраще розкрутити двобій.
- Завдяки цьому реваншу Усик хоче якнайбільше заробити для рідної країни.
- Поєдинок прийме Джидді, що у Саудівській Аравії.