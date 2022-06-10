Белью: Потрібно натискати на газ та йти за нокаутом

Тоні Белью похвалив рішення Джошуа змінити тренера перед реваншем із Усиком. На думку Тоні, це було правильним вчинком, адже Ентоні потрібні нові ідеї та підхід – бачити і знищувати суперника.

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Колишній британський боксер назвав переможну тактику для свого земляка.

Не потрібно намагатися боксувати з хорошим боксером. Тобі треба затягнути його у бійку. У Джошуа є дуже сильні сторони – атлетизм, міць, сила. Потрібно користуватися цим, а не шукати щось інше. Йому потрібно натискати на газ та йти за нокаутом. Але зараз у Джошуа просто не може бути суперника сильнішого, ніж Усик,

– заявив Белью.

Також Тоні відзначив українця назвавши його неймовірним боксером, якому складно завдати поразки.

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