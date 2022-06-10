Хирн: Все документы подписаны

Промоутер Энтони Джошуа сообщил свежую информацию о реванше его клиента против украинского боксера. По словам Эдди Хирна, британец выйдет на ринг против Александра Усика в августе 2022 года.

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Все документы подписаны, а официальная информация о поединке будет уже после 13 июня. Также промоутер рассказал о разделе гонорара между боксерами. Стороны решили поровну разделить средства.

Все документы подписаны, объявим о поединке в понедельник или вторник. Бой пройдет в августе. Если говорить о финансах, то прибыль делим 50 на 50,

– рассказал Хирн.

Хирн заявил, что команда Усика не захотела провести реванш в Лондоне, ведь на Среднем Востоке можно будет заработать гораздо больше.

"Конечно, Джошуа хотел бы провести бой в Лондоне, но сторона Усика не была готова к этому, ведь на Среднем Востоке можно будет заработать в четыре раза больше", - добавил промоутер.

Напомним, что реванш состоится в Джидде в Саудовской Аравии. Ранее шла речь о том, что вторая встреча боксеров состоится в июле, но теперь появилась информация о переносе поединка на более позднюю дату из-за продвижения боя.