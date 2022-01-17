Гераскевич: Ми це зробили

Гераскевич повідомив у своєму інстаграмі, що представить Україну на Олімпіаді у Пекіні.

До речі Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

Ми це зробили. Ми вибороли олімпійську ліцензію та їдемо на Зимові Олімпійські Ігри в Китай. Неймовірна та історична подія не тільки для нашої команди, а й для усього українського спорту,

– написав спортсмен.

За словами Гераскевича, сім років тому в Україні не існувало скелетону.

"А тепер, Україна вдруге буде представлена на Олімпійських Іграх в льодовій версії Формули-1", – зазначив скелетоніст.

Зверніть увагу! На Олімпіаді-2018 Гераскевич також представляв Україну. Він посів 12-у сходинку.

Не маючи жодних умов для тренувань на Батьківщині, маючи величезну кількість перепон і труднощів ми сміливо рухаємось вперед та разом з вами пишемо історію…,

– зазначив Гераскевич.



Гераскевич здобув ліцензію на Олімпіаду / Фото з інстаграму Гераскевича

Текст публікації Владислава Гераскевича:

"Ми це зробили. Ми вибороли олімпійську ліцензію та їдемо на Зимові Олімпійські Ігри в Китай. Неймовірна та історична подія не тільки для нашої команди, а й для усього українського спорту.

Просто уявіть, ще у 2014-му році в нашій країні (а це усього 7 років тому) не існувало виду спорту скелетон. А тепер, Україна вдруге буде представлена на Олімпійських Іграх в льодовій версії Формули-1.

Не маючи жодних умов для тренувань на Батьківщині, маючи величезну кількість перепон і труднощів ми сміливо рухаємось вперед та разом з вами пишемо історію… Дякую за підтримку! Кожні Ваші повідомлення, коментарі та реакції мотивують нас на нові звершення".