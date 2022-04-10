Неймовірна підтримка у Монреалі

Олег Гандей представив Україну на чемпіонаті світу з шорт-треку. До змагань він готувався у Польщі, пише 24 канал.

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Для українця це четвертий чемпіонат світу. Жодного разу йому не вдавалося пробитися до півфіналу змагань. Зокрема на дистанції 500 метрів, на якій змагався на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Та у Монреалі Олег спробував свої сили більш ніж в одному забігу. Він вийшов до півфіналу, у нього був другий результат у третьому чвертьфінальному забігу. Пперше йому вдалося пробитися до топ-10.

Канадські вболівальники привітали Гандея стоячи. Трибуни зустріли українця оваціями.

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Вийти у фінал змагань українцю все ж не вдалося. Шорт-трекіст у другому забігу фінішував останнім і не пройшов навіть у фінал Б, але показав найкращий результат у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.

До цього його найкращим результатом було 25-місце у 2018-му.