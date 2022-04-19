Про пенсію говорити ще рано, – дружина Усика розповіла, коли боксер може закінчити кар'єру
19 квітня 2022 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:Fanday
Олександр Усик успішно просувається на боксерський олімп у важкій вазі. Український боксер ще має цілі, тому наразі ще рано говорити про закінчення спортивної кар'єри.
Поки не втілить свої мрії
Катерина Усик розповіла, чи виникали у її чоловіка думки про закінчення кар'єри професійного боксера. За її словами, Олександр ще буде тішити своїх прихильників яскравими перемогами.
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Наразі Усик ще не втілив у реальність усі свої цілі. Лише після їх втілення можна буде говорити про закінчення кар'єри.
Ще ні. Він хоче зібрати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном. І доки він цього не зробить, про пенсію говорити рано,
– розповіла дружина чемпіона.
Наступний бій Усика
- Попереду в українського боксера реванш проти Ентоні Джошуа. Найближчим часом сторони повинні офіційно підписати контракт про бій.
- Усик може повернутись у ринг 23 липня. Саме таку дату реваншу називає промоутер британця. Поєдинок може відбутись у Саудівській Аравії.
- Нагадаємо, що Олександр був у лавах тероборони столиці Києва, але згодом виїхав за кордон, щоб розпочати підготовку до двобою проти Джошуа. Усик створив благодійний фонд на підтримку України.
- Нещодавно український боксер приємно здивував прихильників зміною іміджу, Усик повернув собі козацький чуб.