Призерка Олімпіади в Токіо, яка віддала свою квартиру тренеру, отримала ще одне житло

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо борчиня Ірина Коляденко, яка подарувала отриману від обласної влади квартиру своєму тренеру, матиме власне помешкання – міська влада Ірпеня вирішила надати їй ще одне житло.

Зранку 25 серпня Коляденко опублікувала пост, що дарує квартиру тренеру, і за кілька годин їй зателефонували з міської ради Ірпеня і сказали, що дарують їй квартиру.

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"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", – наголосив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у інтерв'ю "5 каналу".

Медаль Коляденко на Олімпіалді: що відомо

Ірина Коляденко стала однією з двох борчинь, яка принесла Україні олімпійську "бронзу" у Токіо. У бронзовому фіналі українка ефектно здолала латвійку Анастасію Григор'єву.

Ще одну медаль наші країні з боротьби принесла Алла Черкасова, яка втілила мрію свого сина.

Голова Київської ОДА Василь Володін напередодні вручив бронзовій призерці Олімпіади-2020 борчині Ірині Коляденко ключі від однокімнатної квартири площею 41 кв. м у місті Ірпінь.