Призерка Олімпіади Терлюга похвалилася ідеальними формами у бікіні: фото

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга, триразова чемпіонка Європи і срібний призер Олімпіади-2020, проводить свою відпустку на Мальдівських пляжах.

Ідеальні форми Терлюги

Терлюга поділилася черговим "спекотним" кадром із Мальдів, де вона проводить медовий місяць зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким.

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На фото каратистка з'явилася в чорному купальнику, продемонструвавши у всій красі свої ідеальні форми.

"Як же тут гарно. Складно передати словами... Я в моменті", – прокоментувала кадр титулована спортсменка.



Анжеліка Терлюга в бікіні / instagram.com/anzhelika_terliuga

Нагадаємо, що у Токіо Терлюга стала першою українською каратисткою, яка здобула олімпійську медаль. Одеситка була близькою до перемоги, але програла у фіналі. Терлюга – срібна призерка Олімпійських Ігор-2020.

У Японії карате вперше в історії включили в олімпійську програму. Україна здобула відразу дві нагороди. "Бронзу" ще завоював Станіслав Горуна.

Володимир Зарецький також пов'язаний із карате. Хлопець тренує каратистів та займається персональними тренуваннями.