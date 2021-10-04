Ідеальні форми Терлюги
Терлюга поділилася черговим "спекотним" кадром із Мальдів, де вона проводить медовий місяць зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким.
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На фото каратистка з'явилася в чорному купальнику, продемонструвавши у всій красі свої ідеальні форми.
"Як же тут гарно. Складно передати словами... Я в моменті", – прокоментувала кадр титулована спортсменка.
Анжеліка Терлюга в бікіні / instagram.com/anzhelika_terliuga
- Нагадаємо, що у Токіо Терлюга стала першою українською каратисткою, яка здобула олімпійську медаль. Одеситка була близькою до перемоги, але програла у фіналі. Терлюга – срібна призерка Олімпійських Ігор-2020.
- У Японії карате вперше в історії включили в олімпійську програму. Україна здобула відразу дві нагороди. "Бронзу" ще завоював Станіслав Горуна.