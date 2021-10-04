Ідеальні форми Терлюги

Терлюга поділилася черговим "спекотним" кадром із Мальдів, де вона проводить медовий місяць зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким.

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На фото каратистка з'явилася в чорному купальнику, продемонструвавши у всій красі свої ідеальні форми.

"Як же тут гарно. Складно передати словами... Я в моменті", – прокоментувала кадр титулована спортсменка.



Анжеліка Терлюга в бікіні / instagram.com/anzhelika_terliuga

Що відомо про чоловіка Терлюги? Володимир Зарецький також пов'язаний із карате. Хлопець тренує каратистів та займається персональними тренуваннями.