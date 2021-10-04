Идеальные формы Терлюги

Терлюга поделилась очередным "горячим" кадром с Мальдив, где она проводит медовый месяц со своим мужем Владимиром Зарецким.

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На фото каратистка появилась в черном купальнике, продемонстрировав во всей красе свои идеальные формы.

"Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте", – прокомментировала кадр титулованная спортсменка.



Анжелика Терлюга в бикини / instagram.com/anzhelika_terliuga

Что известно о мужчине Терлюги? Владимир Зарецкий также связан с каратэ. Парень тренирует каратистов и занимается персональными тренировками.