Идеальные формы Терлюги
Терлюга поделилась очередным "горячим" кадром с Мальдив, где она проводит медовый месяц со своим мужем Владимиром Зарецким.
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На фото каратистка появилась в черном купальнике, продемонстрировав во всей красе свои идеальные формы.
"Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте", – прокомментировала кадр титулованная спортсменка.
Анжелика Терлюга в бикини / instagram.com/anzhelika_terliuga
- Напомним, что в Токио Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая получила олимпийскую медаль. Одесситка была близка к победе, но проиграла в финале. Терлюга – серебряный призер Олимпийских Игр-2020.
- В Японии каратэ впервые в истории включили в олимпийскую программу. Украина получила сразу две награды. "Бронзу" еще завоевал Станислав Горуна.