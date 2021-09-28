Вишукане весілля у рідній Одесі
Срібна призерка Олімпіади з карате Анжеліка Терлюга відгуляла весілля зі своїм обранцем Володимиром Зарецьким. Святкування вдалось на усі сто відсотків.
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Анжеліка обрала на урочисту подію розкішне біле плаття з високим розрізом та одягнула бежеві туфлі. Однак на довго Терлюги не вистачило. Вже під час танці дівчина запалювала у зручних кросівках. Чоловік каратистки був одягнений у чорний класичний костюм із метеликом.
Анжеліка та її чоловік Володимир / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga
Біля озера пара дала весільні обітниці та станцювали перший танець у ролі новоствореної сім'ї. Відзначимо, що чоловік Анжеліки теж пов'язаний із карате. Хлопець тренує юних каратистів та займається персональними тренуваннями.
Красиве весілля Терлюги / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga
Новостворена сім'я / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga
А ось ввечері на гостей свята чекав справжній танцювальний батл. Анжеліка разом із дівчатами запалили танцювальний майданчик. Каратистка продемонструвала свої чудові танцювальні навички.
Терлюга розірвала танцювальний майданчик: відео
Володимир із хлопцями дали гідну відповідь.
Танці від хлопців: відео
Святкування завершилось традиційним киданням букету, який доповнював вишуканий стиль нареченої. Одна з дівчат першою впіймала квіти. Тепер її черга наступною вийти заміж.
Терлюга кидала букет: відео
- Нагадаємо, що у Токіо Терлюга стала першою українською каратисткою, яка здобула олімпійську медаль. Одеситка була близькою до перемоги, але програла у фіналі. Терлюга – срібна призерка Олімпійських Ігор-2020.
- У Японії карате вперше в історії включили в олімпійську програму. Україна здобула відразу дві нагороди. "Бронзу" ще завоював Станіслав Горуна.