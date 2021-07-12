Приємне розчарування: екстренер клубу УПЛ позловтішався зі збірної Росії на Євро-2020
Джерело:FanDay
Колишній тренер Олександрії Володимир Шаран поділився своєю думкою про чемпіонат Європи-2020, який завершився 11 липня. Багаторічний наставник Олександрії поіронізувати над росіянами.
Володимир Шаран не тільки порадів раннього вильоту команди Станіслава Черчесова з турніру, а й звернув увагу на проблеми збірної України.
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"Збірна Росії для мене стала найбільшим розчаруванням. Причому, приємним. Настільки багато піару було у неї перед ЧЄ, що аж зашкалювало. Нинішня Росія – настільки слабка команда, що навіть і мови бути не може. Найбільша в світі країна виявилася найслабшою в футболі. І, найголовніше, що у росіян немає виходу з кризи", – заявив він.
Також колишній гравець київського Динамо поміркував і про українську збірну:
У нас немає таких топ-футболістів, як в інших збірних. Колективні дії епізодично проводили непогано. На жаль, у нас мало гравців, здатних досягати високих результатів. Якщо немає в команді виконавців, здатних індивідуально вирішувати результат поєдинків, то, в першу чергу, потрібно правильно зіграти в обороні. І хотілося б більше агресії в атаці.
Росія звільнила головного тренера після провалу на Євро
- Збірна Росії з футболу 8 липня залишилася без головного тренера. Контракт зі Станіславом Черчесовим вирішили розірвати.
- Офіційної причини чому з Черчесовим розірвали контракт – не озвучено. Цілком ймовірно, що це зроблено через провальний виступ команди на Євро-2020. Росіяни двічі були розгромлені (програли Бельгії 3:0, а Данії – 4:1) та посіли останнє місце в групі.