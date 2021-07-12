Владимир Шаран не только порадовался раннему вылету команды Станислава Черчесова с турнира, но и обратил внимание на проблемы сборной Украины.

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"Сборная России для меня стала самым большим разочарованием. Причем, приятным. Настолько много пиара было у нее перед ЧЕ, что аж зашкаливало. Нынешняя Россия – настолько слабая команда, что даже и речи быть не может. Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И, самое главное, что у россиян нет выхода из кризиса", – заявил он.

Также бывший игрок киевского Динамо поразмышлял и об украинской сборной:

У нас нет таких топ-футболистов, как у других сборных. Коллективные действия эпизодически проводили неплохо. К сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов. Если нет в команде исполнителей, способных индивидуально решить исход поединков, то, в первую очередь, нужно правильно сыграть в обороне. И хотелось бы больше агрессии в атаке.

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