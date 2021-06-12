Бельгія – Росія 3:0

Голи: Лукаку, 10, 88, Меньє, 34

Збірні Росії та Бельгії були в одній групі у відборі на Євро-2020. І обидва матчі закінчилися перемогою бельгійців – 3:1 та 4:1. Цього разу знову був зафіксований розгром.

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Відкрити рахунок бельгійцям вдалося вже не початку матчу. Захисник Сємьонов помилився у власному штрафному, коли замість того, щоб вибити м'яч, пробив повз нього. Тож м'яч відлетів до Лукаку, а вже нападник без проблем обіграв голкіпер та забив гол.

Відео голу Лукаку

На цьому проблеми росіян не закінчилися. В середині першого тайму ушкодження отримав Кузяєв. Тож його довелося міняти. А в кінці першого тайму вимушену заміну довелося робити через ушкодження Жирокова.

Між цими замінами стався другий гол у ворота росіян – Меньє вдало зіграв на добиванні, коли залишився без опіки у штрафному майданчику суперників.

Відео голу Меньє

Другий тайм Бельгія провела в "економ-режимі". Гравці контролювали м'яч, не даючи росіянам нічого зробити. Ті жодного разу не зуміли пробити в площину воріт.

Натомість самі забили третій гол вже наприкінці зустрічі. Лукаку отримав пас на хід, випередив Дівєєва та пробив низом в кут. Шунін збірну Росії від розгрому не врятував.

Відео другого голу Лукаку

Бельгія впевнено перемагає і свій наступний матч проведе вже 17 червня проти Данії. Росія ж зіграє проти Фінляндії.