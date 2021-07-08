У своїй офіційній заяві Російський футбольний союз пише, що рішення про розірвання контракту було прийнято "спільно з головним тренером". При цьому разом з тренером угоду розірвали і з його тренерським штабом.
Читайте також "Ми знов у лайні": як росіяни відреагували на ганебний провал на Євро-2020
Зараз РФС починає пошук нового тренера для збірної Росії.
За що звільнили Черчесова
Офіційної причини чому з Черчесовим розірвали контракт – не озвучено. Цілком ймовірно, що це зроблено через провальний виступ команди на Євро-2020. Росіяни двічі були розгромлені (програли Бельгії 3:0, а Данії – 4:1) та посіли останнє місце в групі.
Хто може стати тренером збірної Росії
Ще перед звільненням Черчесова російські ЗМІ склали список ймовірних кандидатів на посаду головного наставника команди. Російським спеціалістам там вирішили не довіряти більше. У список кандидатів на пост головного тренера збірної Росії входять:
- колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Льов,
- португалець Андре Віллаш-Боаш, що свого часу очолював санкт-петербурзький Зеніт,
- головний тренер молодіжної збірної Німеччини Штефан Кунц.