Притула розкритикував гомофобні заяви українських футболістів

Сергій Притула прокоментував гомофобні висловлювання нападника київського Динамо та національної команди Артема Бєсєдіна. Він наголосив на безвідповідальності футболіста.

Може прилетіти "привіт" від ФІФА та УЄФА

Відомий український шоумен обурений різкими висловлюваннями українських футболістів. Він вважає, що не варто виносити на публічну площину подібні переконання.

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Відбувається прецедент – австралійський футболіст робить камінг-аут. Його підтримує купа футбольних клубів: Ювентус, Ліверпуль тощо. Бєсєдін... І не він один – Бутко,

– заявив амбасадор збірної України з футболу.

За словами Притули, після того, як він почув гомофобні звернення він мав розмову з президентом УАФ Андрієм Павелком.

"Збірники роблять певні заяви. Я можу зрозуміти, що вони мають такі погляди й так далі, але не завжди це треба виносити в публічну площину. Ти не знаєш, який потім прилетить "привіт" від ФІФА та УЄФА всій збірній через твої заяви. Я навіть у Павелка питав, чи є у збірній політрук", - сказав Притула", – додав шоумен.

Гомофобні скандали в українському футболі